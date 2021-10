Zhenyuan, China (ots/PRNewswire) -Am 29. September 2021 wurde die Eröffnungszeremonie der 14. PhotoChina Original International Photographic Exhibition (als PhotoChina Exhibition) in der alten Stadt Zhenyuan in Guizhou erfolgreich gestartet.Farbenfrohes Guizhou: Die 14. PhotoChina Original International Photographic Exhibition wird gemeinsam von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des KPCh der Provinz Guizhou, dem China News Service und dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Guizhou veranstaltet; organisiert wird sie vom KPCh des Kreises Zhenyuan, der Volksregierung des Kreises Zhenyuan und dem Büro des Organisationskomitees der Ausstellung PhotoChina."Hundertjähriger Ruhm, natürliches Guizhou" ist das Thema der 14. PhotoChina-Exhibition. Die Ausstellung umfasst mehr als 2000 Fotos und 200 Videos, die die großen Veränderungen im Alltag der Chinesen und das neue Bild der Gesellschaft von Guizhou aufzeigen sollen. Darüber hinaus bietet die Ausstellung ein akademisches Seminar für die junge Generation an, stellt den Prozess der Herstellung des immateriellen Kulturerbes nach, baut originelle Märkte für gesunde Lebensmittel auf und zeigt eine fotografische Wandmalerei zum Thema "Die Zeit vergeht in Zhenyuan".Um die Popularität von Guizhou bei der jungen Generation zu steigern, bringt die PhotoChina-Exhibition eine originelle Talkshow mit dem Titel "Chinesische und ausländische jugendliche Sprecher - Erzählen Sie die Geschichte Chinas (Teil Guizhou) auf Chinesisch" mit Hilfe des dem chinesischen Bildungsministerium angeschlossenen Zentrums für Spracherziehung und Zusammenarbeit heraus. In über 60 Fotoarbeiten und 30 Kurzvideos setzen Jugendliche aus aller Welt ihre Kreativität ein, um einzigartige Inhalte zu produzieren und ihre eigenen Geschichten über Guizhou zu erzählen.Seit 2008 ist die PhotoChina Exhibition die einzige internationale Fotoausstellung, die sich auf den Schutz des immateriellen Kulturerbes konzentriert. In den letzten 14 Jahren hat PhotoChina Exhibition mehr als 500 Ausstellungen veranstaltet, über 100.000 Werke von Fotografen und Fotoorganisationen aus der ganzen Welt gesammelt und mehr als 160 Reisen zur Inspiration für Fotoshootings und Kommunikationsaktivitäten organisiert.Weitere Informationen finden Sie unter www.photoriginal.netPressekontakt:Herr Yang+86-13699138680Original-Content von: China News Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159664/5060191