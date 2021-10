Die diesjährige Preisverleihung fand am Freitagabend im Rahmen einer hybriden Gala statt. Rund 250 geladene Gäste wohnten der festlichen Gala in Zürich bei.Zürich - Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2021 hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz zum 24. Mal innovative und engagierte Schweizer Unternehmer-Persönlichkeiten ausgezeichnet. Für die Evaluation der Finalistinnen und Finalisten sowie die Vergabe des EY Entrepreneur Of The Year 2021 Awards war eine zehnköpfige Jury verantwortlich; diese prüfte die Kandidatinnen...

