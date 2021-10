Seit dem Börsengang im Jahr 2017 ist die Aktie von Hellofresh (WKN: A16140) um etwa 653 % (Stand: 25.10.2021) gestiegen. Aus einem Investment von lediglich 1.000 Euro wären stolze 7.530 Euro geworden. Frühe Investoren wurden also mit einer großartigen Kursentwicklung belohnt. Die Aktie ist so gut gelaufen, dass sie im Rahmen der DAX-Reform in den Leitindex aufgenommen wurde und Hellofresh nun eines der mittlerweile 40 Unternehmen ist, aus denen sich der DAX zusammensetzt. Doch lohnt sich ein Einstieg ...

