Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu den Bawag-Zahlen meinen die Analysten: "Die Managementprognose für das Geschäftsjahr 2021 bleibt unverändert, das Management peilt einen Return on Tangible Common Equity (RoTCE) von 15% an (Q1-3/21: 14,2%) sowie eine Kosten-Ertrags- Relation von ~40%. Der Gewinn je Aktie 2021 soll somit EUR 5,0 übersteigen, während die Prognose für die Dividende pro Aktie bei EUR ~2,60 liegt. Mittelfristig wurde der Zielwert beim RoTCE zuletzt auf >17% erhöht, basie- rend auf einer erwarteten Kosten-Ertrags-Relation von unter 38%. Weiterhin plant das Management 2022 einen ...

