Das Thema Wasserstoff ist an der Börse geprägt von einer wechselhaften Stimmung. Wenn gerade mal keine Euphorie herrscht, geht es in hohem Tempo abwärts, was auch Plug Power im laufenden Jahr ordentlich zusetzte. In den letzten Tagen konnte der US-Konzern aber wieder sichtlich zulegen und damit wichtige Signale aussenden.Noch Anfang Oktober war Plug Power (US72919P2020) drauf und dran, unter die Linie bei 20 Euro zu fallen. In knapp vier Wochen gelang es den Bullen jedoch nun, die Richtung zu drehen und die 30-Euro-Linie erstaunlich deutlich hinter sich zu lassen. Die ...

