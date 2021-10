Der Namenswechsel des Facebook-Konzerns zu Meta hat so viel Aufmerksamkeit erhalten, dass der wirklich interessante Teil von Mark Zuckerbergs Verkündung fast untergegangen ist. Das ist nicht gut. Ok, jetzt sollten wir wirklich alle Gags durchhaben, die sich irgendwie mit Meta beschäftigen. Der neue Name des Konzerns formerly known as Facebook Inc. hat in der vergangenen Woche sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Genau genommen zu viel Aufmerksamkeit. Zum einen werden die meisten Nutzerinnen und Nutzer von Meta zunächst ziemlich genau gar nix mitbekommen. Schließlich behalten die P...

Den vollständigen Artikel lesen ...