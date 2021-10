Christiansfeld, Dänemark (ots) -Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die DANÆG A/S, Christiansfeld, Dänemark, folgende Artikel zurück:DANÆG Große Freiheit 6 Stck mit EAN 5701105522668DANÆG Frei 10 Stck. Mit EAN 5701105526154DANÆG Galina Freilandeier 6 Stck. Mit EAN 5701105526925die betroffenen Eier sind mit den MHDs: 01.11.2021 - 03.11.2021 - 05.11.2021. - 08.11.2021. - 10.11.2021. - 11.11.2021. - 12.11.2021. - 15.11.2021. und mit der Printnr. 1DK081131 gekennzeichnet.Die Artikel wurden in Norddeutschland vermarktet.Vor dem Verzehr der betroffenen Eier wird dringend abgeraten.Bei den oben genannten Artikeln wurden im Rahmen einer durchgeführten Qualitätskontrolle Verdacht von Salmonellen festgestellt.Laut Robert-Koch-Institut äußert sich eine Salmonellen-Erkrankung innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlichem Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztlichen Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Sich ohne Symtome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll.Das Unternehmen hat umgehend reagiert und die betroffenen Eier bereits aus dem Verkauf nehmen lassen.Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma DANÆG A/S bei den Verbrauchern ausdrücklich.Verbraucheranfragen beantwortet die Firma DANÆG A/S werktags von 08.00 bis 16.00 Uhr unter Telefonnummer +45 73261600 / +45 21712483 oder der Email-Adresse: danaeg@danaeg.dk / peter.munch@danaeg.dkPressekontakt:Telefon: 0045 73261600 oder 0045 21712483Peter T. MunchExport DirektorPeter.munch@danaeg.dkdanaeg@danaeg.dkOriginal-Content von: DANÆG A/S, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159667/5060400