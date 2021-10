Laut richterlicher Anordnung müsste Apple Links zu anderen Bezahldiensten als Apple Pay erlauben. Das will der Konzern verhindern. In einem Punkt geht Apple allerdings einen Schritt auf Entwickler:innen zu. Apple wehrt sich dagegen, Links zu externen Zahlungsdienstleistern erlauben zu müssen, wie Reuters berichtet. Im September hatte eine Richterin entschieden, dass Apple solche Links oder Buttons erlauben muss. Weil das Verfahren aber in eine weitere Runde geht, fordert Apple, die Anordnung auf Eis zu legen, bis das endgültige Urteil steht. Information ja, Links nein Aus dem Antrag geht laut ...

