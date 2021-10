Nachhaltigkeit ist ein Thema, das immer mehr Menschen beschäftigt und so auch immer wichtiger für Anleger wird. So kommt es, dass auch nachhaltige Geldanlagen derzeit stark im Trend liegen. Eine Form davon ist das Impact Investing.? Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen nimmt zu? ESG-Kriterien spielen bei Impact Investing eine Rolle ? Impact Investing in Deutschland heute Milliardenmarkt mit WachstumspotentialVon ESG-Anlagen oder dem ESG-Ansatz hat heutzutage vermutlich jeder, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...