Der französische Impfstoffhersteller Valneva scheint derzeit alles, aber wirklich alles richtig zu machen. Zunächst gab das Unternehmen herausragende Resultate der klinischen Studie seines Totviren-Impfstoffs bekannt. Daraufhin explodierte der Aktienkurs, was das Unternehmen kurzerhand zu einer Kapitalerhöhung nutzte, die quasi im Vorbeigehen rund 76,5 Millionen Euro an frischem Kapital in die Kassen spülte.

Mit diesem Geld will Valneva die Impfstoffentwicklung abschließen, um dann spätestens im kommenden Jahr allen Impfskeptikern, die Angst vor den neuartigen mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna haben, ein Alternativ-Angebot machen zu können. Auch der Aktienkurs durchlebte ein Wechselbad der Gefühle: ...

