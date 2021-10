Alle Projektteams haben im Anschluss an den Hackathon die Möglichkeit, ihre Projekte zu überarbeiten und online auf der Klimaforum-Plattform vor einem grösseren Gremium der Stadt Zürich zu präsentieren.Zürich - Am 24-Stunden-Hackathon sind dieses Wochenende im Kraftwerk Zürich neue Ideen gegen den Klimawandel und seine Folgen entstanden. Von den 12 Projekten hat eine Jury die drei überzeugendsten prämiert. Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich steht noch allen Teams offen. In einem nächsten Schritt werden die Projekte im Austausch mit Fachpersonen der Stadt Zürich...

