Der Schweizer Aktienmarkt gilt als chancenreich. Mit dem AKTIONÄR Schweiz Index, der starke Neuzugänge verzeichnet, können Sie davon profitieren.Die Schweizer Wirtschaft zeigt sich durchaus robust. So hat das Staatssekretariat zwar die Wachstumsprognose für 2021 von 3,6 auf 3,2 Prozent gesenkt. Doch stehen die Eidgenossen besser da als etwa Deutschland. Die hiesige Wirtschaft soll nach aktuellen Aussagen von Merkel und Co nur um 2,6 Prozent in diesem Jahr wachsen. Daher ist der AKTIONÄR Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...