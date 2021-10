Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +0,5%. Der Stoxx 600 legte in EUR um +1,2% zu, S&P 500 befestigte sich in EUR um +0,7%. Der Nikkei notierte wenig verändert (in EUR +0,2%), der globale Schwellenländerindex hingegen wies mit -1,7% in EUR eine signifikant schlechtere Entwicklung als der Weltaktienindex der entwickelten Märkte auf. Die Berichtssaison verlief in der letzten Woche sehr gut. Vor allem US-Technologiefirmen berichteten hervorragende Ergebnisse. 84% der Firmen des S&P 500 wiesen höhere Gewinne aus als vom Konsensus erwartet worden war. Bei 12% der Unternehmen waren die Ergebnisse schlechter als erwartet. Den größten Anteil an positiven Gewinnüberraschungen gab es bei den Sektoren ...

