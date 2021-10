Reich sein ist leicht. Reich bleiben oder gar werden ist da schon deutlich schwieriger. Als angehender Investor nimmt man diese Herausforderungen an. Man hat Zeit, etwas Startkapital und große Träume. Aus dieser Mischung kann in wenigen Jahren ein beachtliches Vermögen entstehen. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich vorwegnehme, was nach einigen Jahren im Investorendasein definitiv passieren wird: Man ist vielleicht noch nicht extrem reich, aber ganz sicher um viele Grade schlauer. Im Nachhinein ...

