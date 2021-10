Antwerpen / Gent (ots) -Mit einer Pressekonferenz im Rathaus in Gent und einer großen Eröffnungsshow in der Expo Antwerpen haben die World Choir Games 2021 am Samstag, 30. Oktober begonnen!Der größte internationale Chorwettbewerb der Welt findet in diesem Jahr erstmals als hybride Veranstaltung statt. Dadurch haben mehr als 300 Chöre aus aller Welt aktuell die Möglichkeit, trotz weiterhin bestehender Covid-Einschränkungen die Veranstaltung live und virtuell mitzuerleben. In einem Virtual Village (https://www.virtualvillage.be/) wird ein virtueller Wettbewerb ausgetragen, außerdem können Chöre und Zuschauer*innen aus anderen Ländern hier Livestreams und Aufzeichnungen von Wettbewerben, Zeremonien, Galakonzerten und sogar Workshops miterleben.Neben den vielen Konzerten und virtuellen Treffen ist auch die Generalkonferenz des World Choir Council ein wichtiger Bestandteil der World Choir Games. "Es ist ein fantastisches Zeichen, dass wir auch die Generalkonferenz unseres wichtigsten Beratungsgremiums in Flandern abhalten können - live und virtuell! Mehr als 120 Repräsentanten aus 93 Ländern und Regionen werden hier gemeinsam über aktuelle Entwicklungen in der internationalen Chorszene diskutieren und sich in der Praxis austauschen. So werden sie als Botschafter den Chören in ihrer Heimat Zuversicht bringen, sie neu motivieren und gemeinsam schon sehr bald die Bühnen der Welt wieder zum Klingen bringen", sagt Günter Titsch, Präsident von INTERKULTUR, den World Choir Games & des World Choir Council.Karten für die Wettbewerbe, Workshops, Zeremonien und Galakonzerte können über die Website der World Choir Games unter www.wcg2021.be erworben werden. Das Virtual Village steht unter www.virtualvillage.be allen Besucherinnen und Besuchern kostenfrei zur Verfügung.Pressekontakt:Henriette BrockmannINTERKULTUR Presseservicepress@interkultur.comOriginal-Content von: INTERKULTUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143362/5060606