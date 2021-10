In den letzten Handelstagen sahen wir eine Konsolidierung auf hohem Niveau im DAX. Dabei brachte die EZB-Woche nur am Dienstag eine Tendenz mit sich. Erneute DAX-Konsolidierungswoche Die nun abgeschlossene Handelswoche startete zunächst verhalten und hielt sich innerhalb der Spanne auf, die als Konsolidierung unter der 15.600 galt und in der Woche zuvor für eine geringe Bandbreite an Bewegung von nur 200 Punkten führte. Ein Ausbruch lag jedoch förmlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...