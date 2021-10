Der Oktober war extrem stark an den weltweiten Börsen. Der S&P500 gewinnt unglaubliche 6.91%. Ebenso hat der DAX mit 2.81% Gewinn sehr gut performt. In meinem Gesamtportfolio muss ich leider den zweiten Monat in Folge einen Rückgang verzeichnen. Verantwortlich dafür ist der Verlust im Tradingdepot2. Der Gesamtverlust fällt mit -4.359,68 EUR aber noch einigermassen milde aus, gemessen an der Portfoliogrösse. Zudem lief im Oktober wegen diverser Geldtransfers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...