Bob Chapek gilt in Fachkreisen als hochintelligent und ist ein knallharter Umstrukturierer. Nun steht er an der Spitze des Hollywood-Giganten Walt Disney. Wie hat es der ehemalige Werber von Ketchup bis an die Spitze eines der bekanntesten Unterhaltungskonzerne der Welt geschafft?? Das Ende einer 15-jährigen Ära ? Chapek ist seit 1993 bei Walt Disney ? Führungswechsel sorgte für ÜberraschungFür viele kam die plötzliche Meldung des Personalwechsels im Februar 2020 überraschend: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...