DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die USA und die EU haben ihren Handelskonflikt um Stahl- und Aluminiumexporte beigelegt. Wie US-Handelsministerin Gina Raimondo am Rande des G20-Gipfels in Rom bekanntgab, werden die vor drei Jahren von Ex-Präsident Donald Trump verhängten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa aufgehoben. "Begrenzte Mengen" von Stahl und Aluminium aus der EU könnten nun wieder zollfrei in die USA importiert werden. Die EU verzichtet nach Angaben Raimondos im Gegenzug auf Zölle auf US-Waren wie Whiskey, Jeans und Harley-Davidson-Motorräder. Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA hatten sich unter Trump massiv verschlechtert. Trump warf der EU unfairen Wettbewerb vor und verhängte 2018 Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus Europa. Brüssel hatte mit Gegenzöllen auf US-Waren wie Whiskey, Jeans, Motorräder und Orangensaft reagiert. Mit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden entspannte sich das Verhältnis. Im Mai hatten Brüssel und Washington Gespräche für eine Lösung in dem Handelskonflikt gestartet.

TAGESTHEMA II

Nach Jahren des diplomatischen Stillstands haben die G20-Staaten zu gemeinsamem Handeln zurückgefunden. Bei ihrem Gipfeltreffen in Rom einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf eine Reihe gemeinsamer Positionen: Konkretestes Ergebnis war der Beschluss zur Einführung einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen von 15 Prozent. In der schwierigen Debatte um die Klimaziele fand die G20-Gruppe einen Kompromiss, der allerdings hinter den Erwartungen westlicher Staaten zurückblieb. Die Steuer-Neuregelung soll verhindern, dass sich beispielsweise große Digitalkonzerne in Niedrigsteuerländern ansiedeln, wo sie kaum Steuern zahlen müssen. Beim Klimaschutz einigten sich die G20 letztlich auf einen Kompromiss: Die G20 werde "die Bemühungen fortsetzen", die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, heißt es in der Abschlusserklärung. Um dieses Ziel "in Reichweite" zu halten, seien aber "erhebliche Anstrengungen in allen Ländern" nötig. Eine Verpflichtung ist damit nicht verbunden, ein Zieldatum wurde nicht genannt. Zudem einigte sich die G20-Gruppe darauf, "bis zur oder um die Mitte des Jahrhunderts" CO2-neutral zu werden. Eine weitere Einigung im Bereich Klimaschutz sieht vor, dass die G20-Staaten ab kommendem Jahr keine "schmutzigen" Kohlekraftwerke mehr im Ausland finanzieren wollen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q, Dublin

23:35 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 57,7 zuvor: 57,1 - US 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 1. Veröff.: 59,2 zuvor: 60,7 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 60,3 Punkte zuvor: 61,1 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.726,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.602,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.861,75 +0,1% Nikkei-225 29.647,08 +2,6% Schanghai-Composite 3.544,33 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 168,42 +4 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.688,77 -0,0% DAX-Future 15.698,00 +0,2% XDAX 15.718,31 +0,2% MDAX 34.851,10 -0,5% TecDAX 3.822,64 -0,4% EuroStoxx50 4.250,56 +0,4% Stoxx50 3.688,32 +0,4% Dow-Jones 35.819,56 +0,2% S&P-500-Index 4.605,38 +0,2% Nasdaq-Comp. 15.498,39 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,38 -48

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Eine sehr feste japanische Börse stützt zum Wochenauftakt voraussichtlich auch die Stimmung zur Eröffnung an den europäischen Börsen. Der Euro-Stoxx-50 wird nach vorbörslichen Berechnungen Richtung 4.300 Punkte steigen und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Der DAX wird dagegen noch unter dem jüngsten Zwischenhoch bei 15.781 Punkten errechnet; damit zeichnet sich ein Ende der Relativen Schwäche des DAX nicht ab. Gestützt wird die Stimmung auch vom weiteren Rückgang der Ölpreise, auch wenn sich diese schon wieder von den Tagestiefs erholen. Wegen des Allerheiligen-Feiertags in vielen Bundesländern wird mit einem vergleichsweise dünnen Geschäft am deutschen Markt gerechnet. Im Blick stehen neben den Einkaufsmanagerindizes die Sitzungen der US-Notenbank und der Bank of England im Wochenverlauf.

Rückblick: Uneinheitlich - Für Verunsicherung sorgende Themen waren die vergleichsweise schwachen Ausblicke von Apple und Amazon, die erneut die Probleme der Lieferketten aufzeigten, sowie weiter die hohe Inflation. In Paris ging es mit Safran um 1,7 Prozent nach oben. Positiv hoben die Analysten der Citigroup die starke Entwicklung im Service-Geschäft hervor. Air France KLM (+3,1%) schrieb überraschend im operativen Ergebnis schwarze Zahlenmit einem besonders starken Frachtgeschäft. Essilorluxottica (+3,5%) übertraf auf bereinigter Basis die Umsatzerwartungen und der Ausblick profitierte von der abgeschlossenen Übernahme von Grandvision. Saint-Gobain gaben um 2,1 Prozent nach. Hier enthielten die Geschäftszahlen wenig Überraschendes. Swiss Re (+3,4%) kehrte in den ersten neun Monaten in die Gewinnzone zurück, weil u.a. hohe Verluste aus Naturkatastrophen aufgefangen werden konnten. Volvo Cars starteten bei ihrem Börsendebüt in Stockholm mit kräftigen Kursgewinnen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Der DAX erholte sich im Verlauf von deutlicheren Abgaben. MTU (+2,6%) hat zwar das Umsatzziel für das laufende Jahr gesenkt, dies überraschte jedoch nicht. Daimler zogen um 2,3 Prozent an,nachdem hier die Geschäftszahlen über den Erwartungen ausgefallen waren. Für Erleichterung sorgte, dass der Margenausblick für den Bereich Nutzfahrzeuge bestätigt wurde. Auf der Verliererseite im DAX ragten FMC mit einem Minus von 3,6 Prozent heraus im Vorfeld der Zahlenvorlage. Siemens Healthineers fielen um 3,4 Prozent. Im MDAX gaben Fuchs Petrolub um 3,7 Prozent nach. Der Schmierstoffhersteller hatte einen Quartalsbericht im Rahmen der Erwartungen vorgelegt.

XETRA-NACHBÖRSE

Etwas Bewegung gab es bei Akasol. Der Squeeze-Out bei dem Batteriehersteller wird konkret. Die Barabfindung für die Aktionäre soll 119,16 Euro belaufen. Die Aktie bei Lang & Schwarz rund 2 Prozent über diesem Preis getaxt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die ersten deutlicheren Dämpfer der laufenden Berichtssaison wurden gut weggesteckt, trotz schwacher Quartalszahlen der beiden Technologieschwergewichte Apple und Amazon schlossen Dow & Co mit leichten Aufschlägen. "Ich denke, die Anleger nehmen die Ergebnisse von Apple und Amazon gelassen hin, weil sie während der Berichtssaison eine allgemeine Stärke des Marktes gesehen haben", sagte Keith Lerner, Co-Chief Investment Officer bei Truist Advisory Services. Amazon (-2,2%) vermeldete einen unerwartet starken Gewinneinbruch und gab auch nur einen recht trüben Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal. Apple (-1,8%) verfehlte in seinem vierten Geschäftsquartal die Umsatzprognose. Zugleich warnte Apple für die kommenden Monate vor größeren Problemen in der Lieferkette. Biontech-Aktie büßten 1,8 Prozent, Pfizer legten um 1,3 Prozent zu, nachdem der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech durch die FDA für Kinder ab 5 Jahren zugelassen. wurde.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,48 -0,4 0,48 36,0 5 Jahre 1,18 0,3 1,18 82,2 7 Jahre 1,46 1,1 1,45 80,9 10 Jahre 1,56 -2,1 1,58 63,9 30 Jahre 1,94 -4,8 1,98 28,8

Die Renditen zeigten sich uneinheitlich Tendenz. Der Spread zwischen den kürzeren und längeren Laufzeiten verringerte sich weiter. Das deute darauf hin, dass die Marktteilnehmer weiter über die wirtschaftlichen Aussichten besorgt seien, hieß es. Laut Tradeweb war der Spread so niedrig wie seit März 2020 nicht mehr.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1556 -0,0% 1,1561 1,1557 -5,4% EUR/JPY 132,08 +0,1% 131,96 131,84 +4,8% EUR/CHF 1,0594 +0,1% 1,0921 1,0597 -2,0% EUR/GBP 0,8452 +0,0% 0,8448 0,8441 -5,4% USD/JPY 114,30 +0,1% 114,14 114,07 +10,7% GBP/USD 1,3674 -0,1% 1,3686 1,3694 +0,1% USD/CNH 6,3993 -0,1% 6,4078 6,4057 -1,6% Bitcoin BTC/USD 60.575,01 -1,4% 61.439,50 62.429,26 +108,5%

