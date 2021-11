Der "Caixin"-Index zog im Oktober wegen einer verbesserten Inlandsnachfrage auf 50,6 (September: 50,0) Punkte an und liegt damit knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten.Peking - In China hat sich die Stimmung bei kleineren und mittelgrossen Industriebetrieben im Oktober überraschend aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» erfasste Stimmungsindikator liefert damit ein anderes Bild als der am Sonntag veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex für grosse und staatlich dominierte Industriekonzern, der weiter gesunken ist. Der «Caixin»-Index zog im...

