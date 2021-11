1. November 2021 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) ("Commerce" oder das "Unternehmen") freut sich die Analyseergebnisse aus den ersten drei (3) Bohrlöchern des Diamantbohrprogramms 2021, das von Saville Resources Inc. (TSXv: SRE, FWB: S0J) ("Saville Resources") auf dem Konzessionsgebiet Niobium Claim Group (das "Konzessionsgebiet") im Norden von Quebec absolviert wird, bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet umfasst mehrere höffige Niob-Tantal-Zielgebiete in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium. Saville Resources kann im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung eine Beteiligung von bis zu 75 % an der Claim-Gruppe erwerben.

Das im Juli abgeschlossene Bohrprogramm 2021 beinhaltete sieben (7) Bohrlöcher über insgesamt 1.349 Meter in zwei Konzessionen - Mallard (681 m über 3 Bohrlöcher) und Miranna (668 m über 4 Bohrlöcher).

Analyseergebnisse aus Kernproben in Mallard umfassen:

- 42,3 m mit 0,82 % Nb2O5, 153 ppm Ta2O5 und 8,7 % P2O5 (EC21-175), einschließlich,

17,1 m mit 1 % Nb2O5, 136 ppm Ta2O5 und 8,3 % P2O5, oder

5,1 m mit 1,39 % Nb2O5, 148 ppm Ta2O5 und 12 % P2O5,

- 12,4 m mit 0,84 % Nb2O5, 186 ppm Ta2O5 und 11,3 % P2O5 (EC21-176), einschließlich,

3,8 m mit 1,06 % Nb2O5, 151 ppm Ta2O5 und 12,9 % P2O5

- 29,7 m mit 0,61 % Nb2O5, 251 ppm Ta2O5 und 6,8 % P2O5 (EC21-177)

Die ersten drei, am Ende der Konzession Mallard (EC21-175, 176, und 177) ausgeführten Bohrlöcher waren 50 Meter-Step-Outs entlang des Streichens im Südosten des hochgradigen Abschnitts in Bohrloch EC19-174A, das als letztes Bohrloch des Programms 2019 ausgeführt wurde und 1,36 % Nb2O5 über 4,5 m, innerhalb eines größeren Abschnitts von 0.80 % Nb2O5 über 31,5 m, ergab (siehe Pressemeldung vom 11. Juni 2019). Das Unternehmen freut sich zu berichten, dass das Bohrprogramm 2021 den bisher besten Niob-Abschnitt in der Liegenschaft ergab, mit 1 % Nb2O5 über 17,1 m, innerhalb eines größeren Abschnitts von 0,82 % Nb2O5 über 42,3 m, einschließlich eines Spitzenergebnisses von 1,73 % Nb2O5 (Tabelle 1). Neben den hohen Gehalten an Niob, ergeben die Bohrabschnitte weiterhin gleichzeitig bedeutende Tantal- und Phosphatmineralisierung.

Tabelle 1: Ergebnisse der Bohrungen 2021 im Prospektionsgebiet Mallard

Gebiet Bohrlochnr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Nb2O5 (%) Ta2O5 (ppm) P2O5 (%) Anmerkungen Mallard EC21-175 3,5 13,0 9,5 0,75 163 10,3 in Mineralisierung angesetzt 106,5 148,8 42,3 0,82 153 8,7 einschließl. 112,5 129,6 17,1 1,00 136 8,3 oder 115,5 120,6 5,1 1,39 148 12,0 Höchstwert von 1,73 % Nb2O5 Mallard EC21-176 53,5 71,0 17,5 0,70 39 7,4 Höchstwert von 1,16 % Nb2O5 64,5 66,0 1,5 1,14 35 11,6 104,9 117,2 12,4 0,84 186 11,3 Höchstwert von 1,19 % Nb2O5 einschließl. 113,4 117,2 3,8 1,06 151 12,9 140,1 148,0 7,9 0,78 203 4,5 Höchstwert von 1,30 % Nb2O5 Mallard EC21-176 82,27 106,1 23,8 0,61 111 8,9 131,7 161,4 29,7 0,61 251 6,8 (1) Die analytische Nachweisgrenze für Ta2O5 ist 0,002 %. (2) Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit ist nicht vollständig abgegrenzt; die Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Bohrkernlängen etwa 90 % oder mehr der wahren Mächtigkeit betragen. (3) Alle Bohrlöcher haben eine Kerngröße von NQ mit einem ungefähren Azimut/Neigungswinkel von 230°/45°.

Alle Bohrlöcher in Mallard wurden zur Durchschneidung des geologischen Trends in einer Ausrichtung von 230°/45° ausgeführt, mit Tiefen von 221 bis 239 Metern.

Die Konzession Mallard ist durch eine Reihe sub-paralleler, länglicher, moderat bis steil abfallender mineralisierter Horizonte entlang eines nordwestlichen Streichens charakterisiert, die sich ab der Oberfläche erstrecken und in alle Richtungen offenbleiben. Diese hochgradigeren mineralisierten Horizonte sind von Halos von moderater bis geringgradiger Niobmineralisierung umgeben. Gleichzeitig sind bedeutende Tantal- und Phosphatgehalte mit den moderaten und hochgradigen Niobzonen verbunden. Außerdem trafen die Bohrlöcher 2021 in Mallard auf gut mineralisierte Fluoritzonen, die die Interpretation der Ausweitung der Fluoritzone nach Südosten unterstützen (Abbildung 2).

Tabelle 2: Flussspatabschnitte der Bohrungen 2021 im Prospektionsgebiet Mallard

Gebiet Bohrlochnr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) F (%) CaF2 (%)(1) Nb2O5 (%) Mallard EC21-175 159,0 166,4 7,4 13,6 27,9 0,36 EC21-176 120,4 127,7 7,2 12,4 25,4 0,40 EC21-177 107,0 110,1 3,1 8,4 17,2 0,28 (1) Der Flussspatgehalt (CaF2) wird näherungsweise durch Multiplikation des Fluorwertes mit 2,055 ermittelt, wobei davon ausgegangen wird, dass der Flussspat die einzige Quelle für Fluor ist. (2) Bei den angegebenen Flussspatabschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit ist unbekannt

Aufgrund der länglichen Form der Mineralisierung in Mallard und des moderaten bis steilen Abfalls setzen sich die in jedem Bohrloch in der Tiefe angetroffenen mineralisierten Horizonte potenziell sowohl neigungsabwärts als auch neigungsaufwärts und bis zur Oberfläche fort. Der Bohrkragen zu Bohrloch EC21-175 wurde in Mineralisierung mit 0,75 % Nb2O5 über 9,5 m ausgeführt und bestätigte das Potenzial weiterer sub-paralleler Zonen im Nordosten, einem Gebiet in Mallard, in dem Überprüfung per Bohrloch noch ausstehen.

Darüber hinaus ist die in den Bohrlöchern 2021 in Mallard angetroffene hochgradige Mineralisierung auch innerhalb von 110 Metern ab Oberfläche vorhanden. Diese Tatsache und das Vorhandensein zahlreicher, hochgradiger, durch Gletscher verteilter Gesteinsbrocken weisen darauf hin, dass in diesem Entwicklungsszenario der Abbau in Tagebau möglich sein könnte. Im Vergleich dazu werden mehrere der fortschrittlicheren, auf Niob fokussierten Projekte in Nordamerika aufgrund der beträchtlichen Mengen an Deckgestein mit Untertageabbauszenarien erschlossen, darunter auch Nordamerikas einzige in operativem Betrieb befindliche Niobmine - Niobec. Die Mächtigkeit des Deckgesteins bei Mallard reicht von 2 bis 5 m.

Saville Resources aktualisiert derzeit das geologische Modell zu Mallard, das Zielzonen für die nächste, für das Jahr 2022 geplante Bohrphase bestimmen wird.

Analyseergebnisse zu den Kernproben aus den vier (4), in der Konzession Miranna ausgeführten Bohrlöchern (668 m), die direkt auf die Bohrungen in Mallard folgten, stehen noch aus. Die Bohrarbeiten in Miranna stellen die ersten Bohrprüfungen in dieser Konzession dar.

Das Prospektionsgebiet Miranna zeichnet sich durch einen stark mineralisierten (Niob-Tantal-Phosphat), durch Gletscherbewegung verstreuten Findlingszug mit einem Scheitelpunkt aus, der mit einer ausgeprägten Anomalie mit hoher Magnetfeldstärke übereinstimmt. Die Analyseergebnisse von Proben der mineralisierten Findlinge beinhalten 5,93 % Nb2O5, 310 ppm Ta2O5 und 11,5 % P2O5 sowie 4,30 % Nb2O5, 240 ppm Ta2O5 und 13,4 % P2O5 und mehrere weitere Proben mit Werten von mehr als 1 % Nb2O5. Die Bohrlöcher bei Miranna zielen auf die interpretierte Grundgesteinsquelle des mineralisierten Geschiebes ab. Geologische Aufzeichnungen zu dem Bohrkern 2021 in Miranna identifizierten grobkörnige Pyrochlormineralisierung (bis zu 0,5 cm) in jedem Bohrloch, die hauptsächlich in einer Magnetit-Kalzit-Karbonatit-Gesteinseinheit auftritt.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Feldprogramme unter Einhaltung aller geltenden Bundes-, Provinz- und regionalen Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie durchgeführt wurden. Das Verfahren für den Zugang zur Region Nunavik wurde erfolgreich absolviert, wobei die Autorisierung zur Durchführung der geplanten Feldaktivitäten eingeholt wurde. Die Mineralexploration gilt in Kanada bzw. in der Provinz Quebec als "essenzielle Dienstleistung". Das Unternehmen freut sich zu berichten, dass während des Explorationsprogramms 2021 keine COVID-19-Fälle dokumentiert wurden.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle (QAQC)

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm nach besten Industriemethoden wurde in das Programm integriert und beinhaltete die systematische Einbringung von Quarz-Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien in Probenserien, sowie die Sammlung von etwa 5 % Kernviertelduplikaten. Bohrlöcher wurden von oben bis unten beprobt, mit insgesamt 933 Proben unter QAQC und an Activation Laboratories in Ancaster, Ontario, zur Analyse geschickt.

Die Laboranalyse erfolgte per XRF (Paket 8-Coltan XRF + Hautoxide) für Niob, Tantal und Hauptoxide und per fusionsspezifischer Ionen-Elektronen-ISE (Code 4F-F) für Fluor. Der Fluorspat-Gehalt wird durch Multiplizierung der Fluor-Analyse um 2,055 bestimmt und geht davon aus, dass Fluorspat die einzige Quelle für das Fluor ist. Ein begrenzter bis vernachlässigbarer Gehalt an Fluor kann möglicherweise aus Fluorapatit stammen, der mit dem Fluorit in der Probe enthalten sein könnte. Daher wird der CaF2 -Gehalt am besten als Angleichung an den Fluorspat-Gehalt bestimmt. Die Vorbereitung des Bohrkernprobe erfolgte standardgemäß durch zerkleinern auf 80 %, Passieren durch ein 10-Micron-Maschensieb, gefolgt von einer 250 g-Riffelspaltung, Pulverisierung zu 95 % und Passieren durch 105 µ (Paket RX1). Weitere Probenanalysen werden erwartet.

Abbildung 1: Wichtigste Bohrergebnisse - Prospektionsgebiet Mallard

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

"Chris Grove"

Chris Grove

President & Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: http://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass Saville ein wesentlich umfangreicheres Bohrprogramm durchführen wird; dass das Geologiemodell bei Mallard die Ausrichtung für die nächste Bohrphase, die für 2022 geplant ist, vorgeben wird; dass Saville das Potenzial für hochgradige und breitere Mächtigkeiten hat, wenn die Bedingungen günstig sind; dass sich das Unternehmen als einer der weltweit kostengünstigsten Seltenerdmetallproduzenten positioniert, wobei der Schwerpunkt insbesondere darauf liegt, sich zu einem langfristigen Lieferanten von Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrat und NdPr-Oxid zu entwickeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen vorhergesehen werden. Zu den Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder eine Verhinderung ihrer Realisierung bewirken können, zählen: dass die beauftragten Ingenieurfirmen nicht in der Lage sind, technische Planungslösungen zu liefern, die wirksam sind und wirtschaftlich umgesetzt werden können; sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; steigende Investitionskosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62331Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62331&tr=1



