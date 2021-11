- BBVA 9M Nettogewinn € 3,31 Mrd. - Credit Suisse führt am 4. November Investoren-Tag in London - Credit Suisse gibt Donnerstag langersehntes Update zur Strategie- DKSH übernimmt Mehrheit an chinesischer Spezialitätenchemie IMPN SW - Implenia sieht Gj Ebit von über CHF100 Mio- Novartis erwägt Sandoz-Notierung in der Schweiz: NZZ am Sonntag - Verbleibende Akasol-Aktionäre erhalten Barabfindung von €119,16- Rheinmetall meldet Feuer in Südafrikanischer Munitionsfabrik SPR - Axel Springer will Stepstone an die Börse bringen: FT- VW will Produktion in Tschechien wieder aufnehmen: CTK Bad Bank der HSH Nordbank vor Verkauf milliardenschwerer Kredite - Die Affäre um einen hochrangigen Arbeitnehmervertreter bei SAP kommt zu einem Abschluss: Das Amtsgericht Mannheim hat ...

