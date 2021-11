Am 24. Oktober hatten wir getitelt: "Delivery Hero: In welche Richtung geht's?" Im Text konnten Sie lesen: "Mit Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 lagen wir schon vielfach richtig und konnten schon mehrfach starke Treffer und Volltreffer melden. Der letzte Anstieg führte die Aktie von Kursen um 100,00 Euro steil nach oben, aber am Freitag hat die Aktie nach einem Hoch bei 119,10 Euro den Rückwärtsgang eingelegt und Anleger reagierten erst einmal mit ...

