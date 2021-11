LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 100 Euro angehoben. Die Resultate des französischen Pharmakonzerns hätten von einer verbesserten operativen Schlagkraft gezeugt, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Die damit verbundene Profitabilitätssteigerung gehe nicht zu Lasten der steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung. Zudem seien die Erwartungen an die Produktpipeline gering./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2021 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

