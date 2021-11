+1.000% KURSAUFSCHLAG möglich: Uber Partner NEUER BIG DATA CHANCE: Total unterbewertet mit MEGA-ÜBERNAHME-DEAL

Anzeige / Werbung

DAS IST nun der SPRUNG vom "INKUBATOR" hin zum BIG DATA-WERT. EINZIGARTIGEN GESCHÄFTSDATEN können für die exklusive Integrationspartnerschaft mit Uber for Business im iDEALER genutzt werden!

In einem Interview bei Proactiveinvestors

--> Youtube-Interview ließ Xigem WKN: A2QRHT -CEO Brian Kalish zu dem vielversprechenden Technologietitel durchblicken, dass es

--> "zu WEITEREN STARKEN NEWS und ... einer TRANSFORMATIVEN ENTWICKLUNG" kommen dürfte.

HIER IST NUN DER START!

UND DAS IST DIE NEUESTE NEWS:

Xigem Technologies Inc. haben in einem soeben mit einer brandheißen Pressemeldung eine verbindliche Absichtserklärung bekanntgegebenen, einen so genannten "Letter of Intend",

--> für $32,3 Mio. substanziell alle Vermögenswerte von der DATA-PLATTFORM Cylix zu kaufen.

Für Xigem ein hervorragender Schritt der TRANSFORMATION hin zu REMOTE und BIG DATA-Geschäft …

Inzwischen ist die WERTVOLLSTE RESSOURCE DER WELT trotz enorm steigender Preise nicht mehr Öl, sondern

--> DATEN !

In unserem DIGITALEN ZEITALTER machen die BIG TECHS und BÖRSEN-TITANEN Alphabet (die Muttergesellschaft von Google), Amazon, Apple, Facebook oder Microsoft mit seit Jahren explodierenden GEWINNEN sowie laufenden ALLZEITHOCHS sie zu den fünf WERTVOLLSTEN börsengehandelten Unternehmen der Welt.

Dabei sind sie reich und groß geworden mit BIG DATA. Die Datenanalyse hat sich längst Standard und ERFOLGSBRINGER in der Unternehmenssteuerung entwickelt. Digitale Technologien MACHEN IMMER MEHR DEN UMSATZ und ERFOLG der UNTERNEHMEN aus.

--> Laut Statista-Prognose wird der Umsatz mit BIG DATA-Lösungen weltweit von 2014 bis 2026 auf 92,2 Mrd. US-Dollar wachsen.

--> Allein in Deutschland ist der UMSATZ MIT BIG DATA auf zuletzt 5,8 Mrd. € (2018, Statista) gestiegen.

Das hat auch eine noch kleine, VÖLLIG UNTERBEWERTETE TECHNOLOGIE-AKTIE erkannt, die

--> JETZT mit einem SUPER-DEAL in DIESEM SEKTOR AUFSTEIGEN möchte.

Noch haben viele Börsenanleger und Analysten die FOLGE- und SPRUNGWIRKUNG für diese kleine Technologie-Aktie mit diesem NEUESTEN DEAL nicht erkannt. Aber wir können Ihnen versprechen:

--> DAS IST nun der SPRUNG vom "INKUBATOR" hin zum BIG DATA-WERT.

WAS ANLEGER JETZT SEHEN SOLLTEN und aus Sicht von Xigem FÜR DIESEN SUPER-DEAL spricht, sind die neuen Markt-Chancen für den noch kleinen Wert aus der Remote-Ökonomie und Fernabsatzwirtschaft:

--> Die DATA-PLATTFORM Cylix hat eine lange Betriebsgeschichte mit über 300 Kunden

--> Ungefähr 1,7 Millionen US-Dollar Jahresumsatz bei einem EBITDA von etwa 800.000 US-Dollar

--> Cylix-Aktionäre werden weitere 500.000 US-Dollar investieren, um die nächste Version fertigzustellen.

DAS WIRD CYLIX in das kommende gemeinsame DATA-GESCHÄFT mit Xigem einbringen:

mehr als 25 Jahre DATEN

über 74 Millionen DATENPUNKTE

mehr als 300 PRIMÄRQUELLEN sowie

reichlich WIEDERKEHRENDEN UMSATZ.



DIESE CHANCEN für 2021 verspricht CYLIX:

--> kurzfristig Plattform sowie Produkte an diversifizierte Branchen zu lizenzieren, um Cross-Selling-Funktionen für den bestehenden Kundenstamm zu erlauben;

--> CYLIX DATA kann seine EINZIGARTIGEN GESCHÄFTSDATEN sowie seine HISTORISCHE BEZIEHUNG zu BRANCHENFÜHRERN nutzen, um in den B2C-Bereich einzusteigen.

Da sich Xigem Technologies mit Sitz im kanadischen Toronto bisher als schnell wachsender Technologieanbieter in der aufstrebenden und nach der Corona-Pandemie beschleunigt wachsenden REMOTE-ÖKONOMIE sieht, kommen zu diesem frischen DEAL noch DIESE bisherigen TOP-GESCHÄFTSPOTENZIALE hinzu:

--> Auf fast EINE BILLION US-DOLLAR ist inzwischen der weltweite Umsatz in der REMOTE-ÖKONOMIE gestiegen.

Dabei sieht sich Xigem als Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen, die die Kapazität, Produktivität sowie den kompletten REMOTE-BETRIEB für Unternehmen, Verbraucher und andere Organisationen verbessern helfen. Und das ist gerade NACH DER COVID-19-PANDEMIE ein STARK WACHSENDER WIRTSCHAFTSSEKTOR:

Laut Schätzungen sind bereits 20 Prozent der US-Arbeitsplätze Remote (von der Ferne), vor der Pandemie waren es noch 5 Prozent;

40 Prozent der US-Verbraucher werden auch zukünftig Tele-Gesundheits- und Medizindienste nutzen, vor COVID-19 waren es 11 Prozent;

92 Prozent der B2B-Käufer würden laut Umfrage virtuelle Verkaufsinteraktionen bevorzugen;

Pandemie stellt einen Wendepunkt bei der Einführung digitaler Zahlungstechnologien dar, denn der Markt für digitale Zahlungen soll zwischen 2021 und 2026 jährlichen durchschnittlich mit 13,7 Prozent wachsen.

Im Zuge dessen hat Xigem vor kurzem mit dem iDEALER-EINSTIEG als SaaS-Plattform für neue Schlagzeilen gesorgt. Warum? Fakt ist, dass

--> der Automobilhändlermarkt 2021 voraussichtlich etwa 1 Billion US-Dollar erreichen wird,

--> Laut McKinsey die Teile- und Serviceabteilungen zunehmend zu den Händler-Gewinnen beitragen.

Daher setzt Xigem als neuer strategischer Investor bei iDEALER als mittels Künstlicher Intelligenz (KI) gestütztes Routen- sowie Verkehrsmanagementsystem auf diese MEHRWERTE für das eigene Geschäft:

Mit den von iDealer gesammelten Daten haben wohl Händler im Durchschnitt einen 9-fachen Return on Investment erzielt;

Außerdem verfügt man über eine exklusive Integrationspartnerschaft mit Uber for Business. Was für die Automobil-Händlerlogistik bedeutet: Belastungsspitzen mit hoher Nachfrage werden erleichtert und abgemildert, Servicebereiche für iDealer-Benutzer können erweitert werden, die durchschnittlichen Fahrtkosten können sinken und Betreiber haben ein Tool, ihre interne Flottengröße zu optimieren.

Es automatisiert die Disposition, liefert optimales Routing und verwaltet Änderungen in Echtzeit für Autohändler sowie ihre Fahrer beim Transport (u.a. Autoteilen) als geschäftskritischen Vorgang in der sogenannten "letzten Meile".



Xigem will die iDEALER-Transktion voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2021 abschließen.

In Folge dieser vielen positiven fundamentalen Entwicklungen hatte sich das Xigem-Management um einen Aspekt der Kurspflege nicht so sehr gekümmert, als man seine Aktien im Sommer an der liquiden US-Börse OTCQB notieren ließ.

Anstatt neue technologieorientierte Anleger zu gewinnen, wurden laut unseren Informationen offenbar AGRESSIVE LEERVERKÄUFER auf den Plan gerufen.

ACHTUNG: Leerverkäufer verkaufen eine Aktie, die sie gar nicht besitzen, mit der Hoffnung sie günstiger zurückkaufen zu können. Sie glauben von "verängstigten" und meist schlecht informierten Anlegern profitieren zu können, die bei Kursrückgängen ihre Felle davon schwimmen sehen.

--> JETZT KÖNNTEN ABER DIE LEERVERLÄUFER den Boden verlieren und das sollte IHRE Chance werden!

Denn nach dem Rückzug von der OTCQB-Börse am 6. Oktober 2021 hatte wohl Xigem Technologies den Leerverkäufern ihren Nährboden entzogen und die Möglichkeit zur schnellen Eindeckung ihrer Positionen dort genommen. Allem Anschein nach sind sie nun gezwungen, sich für die leerverkauften Aktien an den Auslandsbörsen wie in Kanada oder Frankfurt einzudecken.

Mit diesem Schritt setzt das Management nun auf einen deutlichen Kurs-Anstieg, weil es mittlerweile wesentlich mehr Bestandsaktionäre gibt, die das Geschäftsmodell von Xigem und seine Aussichten objektiv besser beurteilen können.

ALSO: Machen SIE sich darauf gefasst, dass NUN nach diesen starken NEWS bald der BÖRSEN-TURBO anspringt.

--> ein MASSIVER KURSANSTIEG könnte JETZT folgen!

HINTERGRUND: Anleger könnten nun mit einem Aktienkauf jetzt auf eine Bewegung spekulieren, die Börsianer als sogenannte "SHORT-SQUEEZE" bezeichnen.

Die STRATEGIE: Dabei würden die strategischen und kurzfristig ausgerichteten Anleger ihre Aktien von Xigem auf JETZT so günstigem Niveau KAUFEN, um die Leerverkäufer zur Glattstellung (Stornierung) ihrer Positionen zu bringen. Sollte es anhaltend und massiv GEGEN die negativ zur Aktie eingestellten LEERVERKÄUFER laufen, müssen sie bald aus ihren Short-Positionen raus.

Dann wären sie ebenso SCHNELL zum KAUFEN gezwungen, um also ihre Gegenpositionen AUSZUGLEICHEN.

Das TREIBT SOFORT die KURSE NACH OBEN !

Wie PROFITABEL die SHORT SQUEEZE-Strategie für Börsenanleger in diesem Jahr bereits war, zeigen die folgenden TECH-BEISPIELE:

GAMESTOP , Paradebespiel und prominentester Short-Squeeze-Werte stieg von unter 15 auf 350 US-Dollar mit einem PLUS von +2.230% und notiert aktuell bei 183 US-Dollar (NYSE),

AMC Entertainment stieg von unter 2 auf 62 US-Dollar mit sattem Aufschlag von +3.000% und ist immer noch rund 35 US-Dollar wert.



Keiner kann es wissen, auch wir nicht, ob bei der aktuell total unterbewerteten Xigem Technologies gerade nach dem jüngsten CYLIX-DEAL und mit den anderen TOP-NEWS wirklich eine SHORT-SQUEEZE kommt.

ABER die CHANCEN liegen nach den jüngsten Andeutungen des Xigem-CEO

--> in RICHTUNG TRANSFORMATION der AKTIE

bei Börsenkursen um die rund 0,08 Euro bzw. 0,12 CAD doch sehr wahrscheinlich HOCH !

--> ACHTUNG: Alle JETZT KOMMENDEN KÄUFER und AKTIEN-EINSTEIGERN,

--> VERPASSEN SIE DIESE einmalige CHANCE NICHT !!!





