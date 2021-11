Spannung am Donnerstag: Nach tiefroten Zahlen im zweiten Quartal dürfte die Commerzbank in den vergangenen Monaten wieder Boden gutgemacht haben. Analysten rechnen für den Zeitraum Juli bis einschließlich September unter dem Strich mit etwa 250 Millionen Euro Gewinn. Für das Gesamtjahr 2021 allerdings erwarten die Experten nach wie vor rote Zahlen.Im zweiten Quartal hatten Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen die Commerzbank tief in die roten Zahlen gerissen. Hinzu kam eine Abschreibung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...