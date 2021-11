Der DAX-Start in den November wird heute spannend. Ein neuer Monat bringt häufig auch neue Liquidität und damit steigende Kurse am Markt hervor. Folgende Chartanalyse zum Monatsbeginn zeigt dabei erste Ziele für den Deutschen Aktienindex auf. Bereits in der Vorbörse haben wir einen Aufschlag zu verzeichnen. Die 15.700 ist ...

