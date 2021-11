Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Bilfinger-Aktie zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 31,18 Euro. An der deutschen Börse hat sich heute die Bilfinger-Aktie zwischenzeitlich um 2,70 Prozent verteuert. Der Kurs der Aktie legte um 82 Cent zu. Bewertet wird die Aktie gegenwärtig am Aktienmarkt mit 31,18 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...