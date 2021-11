Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gegenläufige Entwicklungen bei Inflations- und Zinserhöhungserwartungen lassen die Marktbeobachter etwas ratlos zurück, so die Analysten der Helaba.Der 5J/5J-Forward-Inflation Swap habe rund 15 Bp. seit der EZB-Ratssitzung nachgegeben, während die Geldmarkthändler verstärkt auf eine EZB-Zinsanhebung bereits im Oktober 2022 setzen würden. Der Rentenmarkt habe sich von Letzterem dominiert gezeigt und habe zum Ende der Woche deutlich unter Druck gestanden. Damit einhergehend sei es zu weiteren Peripheriespreads gekommen. Das Lager der Verlierer werde dabei von Italien und Griechenland angeführt. Jetzt würden sich die Blicke in die USA richten, denn dort stehe ein solide zu erwartender ISM-Index zur Veröffentlichung an und zudem werde die FED wohl das Tapering beschließen. Darüber hinaus werde in Großbritannien bereits mit einer Zinserhöhung gerechnet. Alles in allem keine rosigen Aussichten für das hiesige Rentenmarktgeschehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...