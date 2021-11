Die Inflation steigt: Von vielen zunächst als temporäres Phänomen abgetan, wird die Inflation mehr und mehr zum Problem. Nicht nur in den USA, auch in Europa und in Deutschland. Jetzt meldet sich einer bekanntesten Investoren zu Wort und sagt eine weitere dramatische Steigerung bei den Preisen voraus.Gegenüber dem Sender Fox Buinesssagt der Milliardär und Gründer von Mobius Capital Partners, dass die Inflation nicht nur vorübergehend sei. "Nun, es sind nicht nur die Probleme in der Lieferkette, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...