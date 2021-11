DJ INTERHOMES: Eigentumswohnungen für den gehobenen Anspruch - Aktion: Küchengutschein bis Baubeginn

Bremen (pts001/01.11.2021/10:00) - Sie entstehen in unverbaubarer Bestlage direkt am Werdersee in Bremen - die Eigentumswohnungen mit KfW55-Standard für den gehobenen Anspruch, konzipiert und realisiert durch den Wohnbauträger INTERHOMES. Zum Jahresende bietet das Unternehmen nun eine Sonderaktion an: bei Kauf einer Wohnung bis Baubeginn erhalten die Kunden einen Küchengutschein in Höhe von 20.000 Euro.

Unabhängig von der Größe der Wohnung - die Küche ist nach Überzeugung der INTERHOMES AG der zentrale Ort sowie Treffpunkt für Familie und Freunde. Beim Haus- und Wohnungskauf sollte daher entsprechendes Augenmerk auf ihr liegen. Die Eigentumswohnungen in der Gartenstadt Werdersee wurden dementsprechen nach dem "Durchwohnen-Prinzip" gestaltet und verfügen über offene Wohn-/Essbereiche, die zu zwei Seiten mit Terrassen oder Balkonen errichtet werden. Beim Kochen fällt der Blick also entweder auf den Werdersee oder den grün angelegten Innenhof.

Erste Kücheninspirationen und Eindrücke der Wohnungen können in den virtuellen Rundgängen im Immobiliennavigator auf der Website gewonnen werden. So kann die zukünftige Küche schon einmal gedanklich eingerichtet werden.

Weitere Informationen sind jederzeit online abrufbar. Auch das Verkaufsteam beantwortet alle Fragen in einem persönlichen Beratungstermin. https://gartenstadt-werdersee.de/wohnungen

