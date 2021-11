Seit dem Morgen konnte sich der Euro etwas von den Kursverlusten vom Freitag erholen, als eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung unter Druck gesetzt hatte.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1569 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Freitagabend. Zum Franken wird die Gemeinschaftswährung mit 1,0595 Franken weiterhin knapp unter der Marke von 1,06 gehandelt. Dies ist allerdings eine Spur höher als am Freitag mit 1,0584. Der Dollar kostet zum Franken 0...

