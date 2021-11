Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der Fachagentur Windenergie an Land findet der Ausbau der Windenergie eine deutliche Mehrheit. Das gilt auch bei denen, die in der Nähe von Windparks wohnen. Die Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) betont, dass sich die Akzeptanz für die Windenergie seit 2015 auf einem hohen Niveau hält. In der aktuellen Umfrage finden 80 Prozent den Ausbau der Windenergie an Land "eher wichtig" oder "sehr wichtig". Dieser Wert bewegt sich seit der ersten Umfrage 2015 um ...

