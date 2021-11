BYD will durch die Ausgabe von 50 Millionen neuer Aktien an der Hong Kong Stock Exchange umgerechnet rund 1,53 Milliarden Euro an frischem Kapital beschaffen. Unterdessen weitet der Konzern den Verkauf seiner E-Limousine Han auf eine Reihe von Ländern in Lateinamerika und der Karibik aus. Zunächst zur Börsen-Nachricht: BYD hat am Freitag nach Handelsschluss eine Platzierungsvereinbarung für ein geplantes ...

