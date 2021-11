NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen zum dritten Quartal von 265 auf 260 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für den Flugzeugbauer sei es weiterhin herausfordernd, die Lagerbestände bei den Modellen 737 und 787 abzubauen, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Schätzungen in puncto Auslieferung und Produktion für beide Modelle./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 00:41 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

