Der chilenische Chemiekonzern SQM und Enel X testen gemeinsam einen "E-Truck" in der Logistik der Lithiumproduktion. Es ist nach Firmenangaben der erste Schwerlaster dieser Größenordnung im chilenischen Großbergbau. Somit hilft der Elektro-LKW beim Abbau des zentralen Rohstoffs Lithium für die E-Mobilität. Der Elektro-LKW hat eine Traglast von 28 Tonnen und soll eine Reichweite von rund 200 Kilometern haben. Er soll in den Betrieben von SQM in der Region Antofagasta im Norden des Landes zum Einsatz ...

