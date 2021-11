Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der ungebrochenen weltweiten Nachfrage nach Containertransporten und einer anhaltenden Störung der globalen Lieferketten, die zu einer Verknappung der verfügbaren Transportkapazitäten führen, verzeichnete Hapag-Lloyd (ISIN DE000HLAG475/ WKN HLAG47) in den ersten neun Monaten 2021 ein sehr gutes Geschäftsergebnis, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

