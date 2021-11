FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Linde von 295 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst Tim Jones lobte in einer am Montag vorliegenden Studie den Wechsel in den Wachstumsmodus, mit dem der Industriegasekonzern seine Kaufempfehlung untermauert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXIE00BZ12WP82