NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Innerhalb des europäischen Chemiesektors sei der Markt für Chemiedistribution attraktiv, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf das überlegene Wachstumsprofil, die relativ geringe Zyklizität, das stark Free-Cashflow-Profil und beträchtliche Möglichkeiten in puncto Fusionen und Übernahmen. Innerhalb dieses Sektors bevorzugt der Experte aus Bewertungsgründen Brenntag gegenüber den Wettbewerbern IMCD und Azelis./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2021 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A1DAHH0