Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Hikvision, ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz, hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekannt gegeben. Während des Quartals erwirtschaftete Hikvision einen Umsatz von 21,73 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 22,41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zurechenbare Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 4,48 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 17,54 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Von Q1 bis Q3 2021 erwirtschaftete Hikvision einen Gesamtumsatz von 55,63 Milliarden RMB mit einem Wachstum von 32,38 % gegenüber dem Vorjahr, und der den Aktionären zurechenbare kumulierte Nettogewinn betrug 10,97 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 29,94 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.In Anbetracht der anhaltenden externen Unsicherheiten wird sich Hikvision weiterhin darauf konzentrieren, mit diversifizierten Produkten und Lösungen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Das Unternehmen wird auch weiterhin kundenorientierte Serviceleistungen aufbauen und die flexiblen Produktionskapazitäten in vollem Umfang nutzen, um die stetige Entwicklung des Unternehmens aufrechtzuerhalten.Für den vollständigen Finanzbericht zum 3. Quartal 2021, klicken Sie bitte hier (https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/en/brochures/hikvision-financial-report/Hikvision-2021-Q3-Report.PDF).Über HikvisionHikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Hikvision verfügt über ein umfangreiches und hochqualifiziertes Forschungs- und Entwicklungsteam und stellt eine ganze Reihe umfassender Produkte und Lösungen für ein breites Spektrum vertikaler Märkte her. Neben der Sicherheitsbranche dehnt Hikvision seine Reichweite auf die Bereiche Smart Home, Industrieautomation und Automobilelektronik aus, um seine langfristige Vision zu verwirklichen. Die Produkte von Hikvision bieten den Endanwendern auch leistungsstarke Business Intelligence, die einen effizienteren Betrieb und einen größeren wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen kann. Hikvision hat sich der höchsten Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschrieben und ermutigt seine Partner, die vielen Cybersecurity-Ressourcen zu nutzen, die Hikvision anbietet, darunter das Hikvision Cybersecurity Center. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.hikvision.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673789/Hikvision_reports_Q3_2021_financial_results.jpgPressekontakt:Luke LiuFax: +86 571 89935635E-Mail: liuyunlong10@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119788/5061220