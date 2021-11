Amazons "New World"-MMO hat nach dem Release einen steilen Start hingelegt. Jetzt folgt allerdings ein heftiger Absturz, der vor allem an technischen Problemen liegen dürfte. Endlich ein Gaming-Erfolg für Amazon - so schien es zumindest in den ersten Wochen nach dem Release des neuen MMO-Spiels "New World" Ende September. Nach jahrelangen Startschwierigkeiten im Gaming-Bereich freute sich Jeff Bezos über Platz 1 in den Steam-Charts. Mehr zum Thema Anno 1800, Tropico, Townscraper: Warum Aufbaustrategiespiele so faszinieren Minecraft: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...