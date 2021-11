Beim französischen Impfstoffentwickler Valneva passt es derzeit einfach! So macht die Aktie im November da weiter, wo der Kurs im Oktober aufgehört hat. Denn es geht auch heute gleich wieder steil nach oben. Grund dafür ist quasi ein ordentlicher Nachschlag der in der vergangenen Woche durchgeführten Kapitalerhöhung. Schließlich haben auch die begleitenden Banken ihre Option gezogen und sich neue Aktien gesichert…

Damit erhöht sich die Zahl der neu ausgegebenen Aktien von rund 4,5 Millionen auf 5,175 Millionen. Bei einem Ausgabepreis von 17 Euro spült diese Kapitalmaßnahme also rund 88 Millionen Euro an frischem Geld in die Kassen, mit dem Valneva seine Impfstoffforschung weiter vorantreiben will. Der Aktienkurs honoriert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...