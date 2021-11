DGAP-Ad-hoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AURELIUS Equity Opportunities beteiligt sich an der Übernahme von McKesson UK



01.11.2021 / 13:02 CET/CEST

Grünwald, 1. November 2021 - AURELIUS Elephant Limited, eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8) und AURELIUS European Opportunities IV, S.C.A. ("AURELIUS European Opportunities Fund IV"), haben heute eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der britischen Geschäftsaktivitäten von McKesson ("McKesson UK") von der McKesson Corporation (Irving, Texas), im Rahmen eines Corporate Carve-Outs unterzeichnet. Die Transaktion mit einem Unternehmenswert von 477 Mio. GBP wird durch AURELIUS' neu aufgelegte Co-Investment-Struktur finanziert, wobei der AURELIUS European Opportunities Fund IV einen Anteil von 70% und die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) einen Anteil von 30% kontrollieren werden. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, wird der Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2022 erwartet. McKesson UK, das Lloyds Pharmacy sowie den Pharmagroßhändler AAH Pharmaceuticals umfasst, hat eine etablierte Marktposition im Gesundheitssektor und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von über 5 Mrd. GBP und ein EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich. McKesson UK ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Einzelhandel, Digital, Homecare und Großhandel. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 18.000 Mitarbeiter, darunter Apotheker, Krankenschwestern und -pfleger, Logistikmitarbeiter sowie Lager- und Verwaltungspersonal.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

E-Mail: investor@aureliusinvest.de

