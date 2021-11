Erfurt (ots) -Im November trifft Jess auf Revolverheld-Frontmann Johannes Strate, und Ben entführt Nico Santos beim Superfinale von "Die beste Klasse Deutschlands". Außerdem ist er bei den Proben zum "KiKA Award" dabei und begleitet Kandidatin Pauline bei den Dreharbeiten für das offizielle Musikvideo für den Junior ESC. "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Ben trifft Nico Santos am 4. November um 20:00 UhrNico Santos ist erfolgreicher Sänger, Producer, Jury-Mitglied und Schauspieler. Ben entführt ihn aus dem Superfinale von "Die beste Klasse Deutschlands (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2021/dbkd-superfinale-gewinner-100.html)" (KiKA/hr/ARD) und will alles von ihm wissen: Neues Album, Familie, Hobbys und gut gehütete Geheimnisse - alles kommt zur Sprache, und vielleicht schreiben die beiden ganz nebenbei noch einen neuen Superhit.Jess trifft Revolverheld am 17. November um 20:00 UhrDie Hamburger Band Revolverheld hat ein neues Album rausgebracht, das die Musik der 80er Jahre wieder hochleben lässt. Jess freut sich über den tollen Sound und auch über das soziale Engagement der Band. Frontmann Johannes Strate ist zudem Pate der Kategorie "Kinder für Kinder" beim "KiKA Award" (KiKA/ZDF/ARD). Jess findet heraus, wie ernst er das nimmt und wie gut sich die Band mit den 80er Jahren auskennt.Junior Eurovision Song Contest 2021: Das Musikvideo am 24. November um 20:00 UhrDer Junior ESC 2021 in Paris rückt immer näher. Für Deutschland wird die zwölfjährige Pauline ihren Song "IMAGINE US" singen. Ben ist beim Dreh zum Musikvideo dabei und bekommt auch eine wichtige Aufgabe übertragen.Ben bei den Proben zum "KiKA Award" am 25. November um 20:00 UhrDie Vorbereitungen und Proben zur großen Live-Show in Erfurt werden von Ben begleitet: Wen wird er hinter den Kulissen treffen? Seine Kollegin Jess und "KiKA Award"-Co-Moderator Tommy Scheel? Und vielleicht sogar Revolverheld-Frontmann und "KiKA Award"-Pate Johannes Strate?Alle Produktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Pandemieschutzregelungen statt."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5061283