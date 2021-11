Der Mischfonds "UniZukunft Klima" investiert weltweit in Aktien und Anleihen von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit die Reduktion von CO2-Emissionen fördert.Frankfurt am Main - Union Investment bietet ab dem 1. November den nachhaltigen Fonds "UniZukunft Klima" an. Der Mischfonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit die Reduktion von CO2-Emissionen fördert. Er ist damit dem Klimaschutz verpflichtet. Mit dem "UniZukunft Klima" können Anlegerinnen und Anleger in Unternehmen investieren...

