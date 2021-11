Es ist es erst das 2. Mal in der Geschichte des ATX (TR), dass an einem 1. November gehandelt. Und wenn gehandelt wird, gibt es einen gabb ... Um 10:05 liegt der ATX TR mit +1.63 Prozent im Plus bei 7632 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.37% auf 34.6 Euro, dahinter UBM mit +2.34% auf 43.7 Euro und Wienerberger mit +1.99% auf 31.23 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15836 (+0.57%, Ultimo 2020: 13719). Als Sieger des 9. Aktienturniers steht Andritz fest, siehe http://www.boerse-social.com/tournament. Mehr dazu im nächsten Börse Social Magazine. Der Turnierpresenter IRW-Press und wir gratulieren. In unserem Podcast haben wir am in der Vorwoche 2x die Porr ins Zentrum gerückt, der Podcast "Hot Bets" legte am Freitag noch ordentlich ...

