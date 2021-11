DJ Skoda kann 250.000 Autos wegen fehlender Teile nicht bauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Tochter Skoda hat seit dem dritten Quartal durch die Halbleiterknappheit und die eingeschränkte Teileverfügbarkeit einen herben Dämpfer erlitten. Trotz hoher Nachfrage und hoher Auftragsbestände habe die Produktion gedrosselt werden müssen, teilte der Autohersteller mit. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen damit, dass es bis zum Jahresende rund 250.000 Fahrzeuge aufgrund von Fehlteilen nicht produzieren kann.

Skoda arbeitet nun an Maßnahmen, um die Halbleiterkrise zu überwinden und Arbeitsplätze zu sichern. Ein Effizienzprogramm soll die zu erwartenden Belastungen so weit wie möglich abfedern. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Situation bei der Versorgung mit Halbleitern ab dem vierten Quartal 2021 wieder stabilisiert und sich dann in der zweiten Jahreshälfte 2022 allmählich entspannen wird.

November 01, 2021

