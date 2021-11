Der ISM Index (Gewerbe; Oktober) ist mit 60,8 in etwa ausgefallen wie erwartet (Prognose war 60,5; Vormonat war 61,1). Die Komponenten - entscheidend der weitere Anstieg der Preise auf nun 85,7! - Beschäftigung 52,0 (Vormonat war 50,2) - Auftragseingang 59,8 (Vormonat war 66,7) - Preise 85,7 (Vormonat war 81,2) ISM Manufacturing Prices in the United ...

