Die Zeit für eine Lösung im Fischereistreit zwischen Frankreich und Grossbritannien wird knapp. An diesem Dienstag läuft eine von Paris gesetzte Frist ab.London - Die Zeit für eine Lösung im Fischereistreit zwischen Frankreich und Grossbritannien wird knapp. An diesem Dienstag läuft eine von Paris gesetzte Frist ab. Die Regierung hat scharfe Massnahmen angekündigt, falls London bis dahin nicht mehr französischen Fischern eine Fanglizenz für britische Gewässer erteilt. Doch die britische Aussenministerin Liz Truss sagte am Montag...

Den vollständigen Artikel lesen ...