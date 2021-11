Der chinesische Technologiekonzern BYD plant durch die Ausgabe von 50 Millionen neuer Aktien an der Hong Kong Stock Exchange rund 1,53 Milliarden Euro an frischen Mitteln zu beschaffen. Das Geld soll unter anderem dazu dienen, den Verkauf der E-Limousine Han in verschiedenen Ländern Lateinamerikas und der Karibik auszuweiten. Zum Wochenstart konnte sich der Kurs nach Veröffentlichung der schwächeren Q3-Zahlen wieder stabilisieren und die BYD-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...